Нацсовет проверит Newsone за карту Украины без Крыма

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит телеканал Newsone за карту Украины без территории Крыма. Об этом говорится на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.



Как отмечается, 7 ноября в эфире программы "Утро с NewsOne" в 09:53 разместили карту Европы "Крупнейший торговый партнер-покупатель", на которой по цвету Крым было отделен от материковой части Украины и присоединен к границам Российской Федерации.



Карту показали во время обсуждения темы "В Европарламенте просят Меркель изменить курс по "Северному потоку-2 "". Ведущий назвал карту графикой, отражающей позиции Европы по торговле, однако ссылки на ее источник не были предоставлены.



Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки деятельности компании ООО "Новости 24 часа".



Размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины.

