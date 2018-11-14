В Киеве с начала снегопада случилось более 300 ДТП

В Киеве после начала снегопада в среду, 14 ноября, случилось более 300 дорожно-транспортных происшествий. Об этом со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого сообщает УНИАН.



"Мы отмечаем большое количество транспортных происшествий в связи со сложившейся ситуацией. На данный момент в Киеве мы имеем около 300 ДТП, это начиная с утра, и это достаточно большое количество", - цитирует агентство первого замначальника полиции.



По словам Билошицкого, в городе в связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб.



"На данный момент все службы задействованы для ликвидации последствий. Создан специальный оперативный штаб, в который входят все службы, включая полицию, дорожные службы, ГСЧС", - сказал представитель полиции..



Билошицкий отметил, что полиция предупреждала и проводила разъяснительную работу относительно технического состояния транспортных средств, а также просила, чтобы водители заранее поменяли летние шины на зимние.



По информации паблика Dtp.kiev.ua, от читателей поступила информация как минимум о 65 ДТП, пять из них – с пострадавшими. При этом отмечается, что очень многие автомобили выехали на дороги на летних шинах.



"В Киеве водители массово выехали на летней резине и получили по самое не хочу: 5 аварий с пострадавшими, более 70 стуканов с утра, более 150 подбитых авто. И это только начало. По всему городу пробки. Дебилы не могут заехать даже на небольшие подъемы. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать", - говорится в одном из сообщений на паблике.

