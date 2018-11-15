О коте Гарфилде снимут новый мультфильм

Disney запустил в производство новый анимационный фильм о наглом и ленивом, но харизматичном коте Гарфилде.



Об этом сообщает oKino.ua.



Разговоры о мультфильме ведутся с 2016 года, но только сейчас проект действительно идет в разработку. В режиссерском кресле находится ветеран студии Disney Марк Диндал.



Комиксы о Гарфилде появились еще в 1978 году. В 1980-х рыжий кот стал знаковым явлением поп-культуры: был героем ряда сериалов, специальных выпусков и просто любимцем публики.



В 2004 году вышел игровой фильм «Гарфилд» с участием живых актеров, а спустя два года — его сиквел. И хотя критики разгромили эти две ленты, они были коммерчески успешными.



Исполнительным продюсером нового анимационного фильма значится Джим Дэвис, непосредственный создатель кота Гарфилда. Сценарий написали Пол Каплан и Марк Торгов.



Детали сюжета пока не раскрываются. Даты релиза у проекта пока нет.







