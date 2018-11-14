Папа Римский назвал сплетников террористами
Папа Франциск назвал сплетни формой «терроризма» и предупредил верующих об убийственности лжи.
Об этом сообщает АР.
"Сплетники - террористы, потому что своими языками они бросают бомбу, а затем уходят, а бомба, которую они бросили, разрушает репутацию", - заявил понтифик.
Выступая на площади Святого Петра, Папа предупредил верующих, что "мы все живем, общаемся, и мы постоянно находимся на грани истины и лжи".
Он призвал прихожан не забывать, что сплетни убивают.
Как отмечает издание, понтифик часто выступает против сплетен в церкви и призывает средства массовой информации избегать "поддельных новостей".
Источник: Укринформ
15:48