Папа Римский назвал сплетников террористами

Папа Франциск назвал сплетни формой «терроризма» и предупредил верующих об убийственности лжи.



Об этом сообщает АР.



"Сплетники - террористы, потому что своими языками они бросают бомбу, а затем уходят, а бомба, которую они бросили, разрушает репутацию", - заявил понтифик.



Выступая на площади Святого Петра, Папа предупредил верующих, что "мы все живем, общаемся, и мы постоянно находимся на грани истины и лжи".



Он призвал прихожан не забывать, что сплетни убивают.



Как отмечает издание, понтифик часто выступает против сплетен в церкви и призывает средства массовой информации избегать "поддельных новостей".



