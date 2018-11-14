Папа Римский назвал сплетников террористами

Папа Римский назвал сплетников террористами

Папа Франциск назвал сплетни формой «терроризма» и предупредил верующих об убийственности лжи.

Об этом сообщает АР.

"Сплетники - террористы, потому что своими языками они бросают бомбу, а затем уходят, а бомба, которую они бросили, разрушает репутацию", - заявил понтифик.

Выступая на площади Святого Петра, Папа предупредил верующих, что "мы все живем, общаемся, и мы постоянно находимся на грани истины и лжи".

Он призвал прихожан не забывать, что сплетни убивают.

Как отмечает издание, понтифик часто выступает против сплетен в церкви и призывает средства массовой информации избегать "поддельных новостей".