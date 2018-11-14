Министр обороны Израиля обвинил правительство в капитуляции перед террористами и ушел в отставку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об отставке, сообщает The Jerusalem Post.



Выступая на заседании фракции своей партии в Кнессете, он назвал прекращение огня по сектору Газа капитуляцией перед террористами. В группировке ХАМАС приветствовали его отставку, назвав случившееся «победой Газы».



13 ноября Авигдор Либерман и еще трое министров израильского правительства выступили против того, чтобы палестинское руководство в секторе Газа и израильское правительство заключили перемирие. Стороны договорились о прекращении взаимных обстрелов при посредничестве Египта.



12 ноября группировки, контролирующие сектор Газа, начали массированные ракетные обстрелы Израиля. По данным СМИ, это произошло после израильской спецоперации в Газе, в результате которой был убит один из лидеров боевого крыла ХАМАС. В ответ на обстрелы израильская армия нанесла удары по целям в секторе Газа.

