Украинцы тратят на продукты больше половины дохода

Домохозяйства Украины во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. Об этом сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств в среду, 14 ноября.



По данным ведомства, 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% – на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% – прочие расходы.



Госстат проводит выборочные обследования населения (домохозяйств) с 2004 года. Объем ежегодной выборки в 2014-2018 годах – 13029 домохозяйств. Объем выборки 2018 года за исключением количества домохозяйств, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, составляет 12228 домохозяйств.

