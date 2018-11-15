Президент Филиппин предупредил об опасности просчетов в Южно-Китайском море

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил об опасности серьезных просчетов в развитии ситуации в Южно-Китайском море. Об этом глава государства заявил в среду в Сингапуре перед началом саммита АСЕАН-КНР.



"В последнее время у нас складываются прекрасные отношения с Китаем. Однако меня очень волнуют разногласия между Пекином и Западом", - сказал президент. Кроме того, по его словам, "вызывают обеспокоенность возможные серьезные просчеты" в спорных акваториях Южно-Китайского моря.



"Хочу напомнить [Китаю], у нас по-прежнему действует военный договор (о взаимной военной помощи - прим. ТАСС) с США. Поэтому нам [АСЕАН и КНР] необходимо всеми силами добиться принятия Кодекса поведения", - подчеркнул Дутерте. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что переговоры по Кодексу планируется завершить в течение трех лет.



Территориальные споры ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей за районом вблизи Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.