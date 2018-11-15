В Киеве объявили тендер на строительство метро на Троещину

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство Подольско-Выгуровской линии в направлении жилого массива Троещина.

Соответствующее тендерное объявление опубликовано на сайте публичных госзакупок Prozorro.



"Строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо (проектные работы. Стадия" ТЭО ")", - говорится в объявлении. Ожидаемая стоимость проектных работ составляет 148,5 миллиона гривен.



Проектные работы должны завершиться к концу 2019 года. Начало аукциона запланировано на 30 ноября.

