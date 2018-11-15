Разведка Южной Кореи заявила о продолжении ракетно-ядерных разработок КНДР

КНДР продолжает свои ракетно-ядерные разработки даже после состоявшегося летом саммита ее лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает агентство Yonhap, об этом рассказали в среду на закрытом брифинге для депутатов парламента представители южнокорейской Национальной разведывательной службы (НРС).



"Исследования в ядерной и ракетной областях продолжаются даже после северокорейско-американского саммита", - приводит агентство высказывание одного из депутатов. В частности, по его словам, Пхеньян работает над дальнейшей миниатюризацией ядерных боеголовок.



Законодатель также сообщил, что южнокорейские спецслужбы внимательно следят за активностью на северокорейских ракетных объектах, но пока не заметили там чего-либо необычного. По его словам, Сеул и Вашингтон продолжают нормальный обмен разведданными относительно северокорейской ядерной и ракетной деятельности.



Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Но никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Трамп заявил 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме, что его новый саммит с Ким Чен Ыном состоится ориентировочно в начале следующего года.

