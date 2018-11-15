Вышел трейлер фильма Родригеса о женщине-киборге

В Сети появился новый трейлер фантастического фильма "Алита: Боевой ангел" от режиссера Роберта Родригеса, известного по "Городу грехов". Видео было опубликовано на YouTube-канале студии 20th Century Fox.



Лента является киноадаптацией манги японского художника Юкито Кисиро Battle Angel. Продюсером картины выступил Джеймс Кэмерон, снявший "Титаник". По сюжету фильма, кибер-врач находит на свалке части женщины-киборга и восстанавливает ее. Однако придя в себя, женщина обнаруживает, что не помнит ничего, за исключением боевых приемов.



В ролях в фильме снялись Эйса Гонсалес, Дженнифер Коннелли и Мишель Родригес. Выход фильма на украинский экран ожидается 14 февраля 2019 года.







