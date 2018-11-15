В головном мозге обитают кишечные бактерии

Желудочно-кишечный тракт является домом для миллионов бактерий. Но, по словам сотрудников Университета Алабамы, некоторые из этих микроорганизмов могут без проблем существовать в головном мозге. И это при том, что мозг защищен от внешних агентов гематоэнцефалическим барьером.



Речь идет о бактериях Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria. Обычно если каким-то образом такое проникновение происходит через нос или кровеносные сосуды, в мозге начинается острое воспаление с риском для жизни человека, передает "Правда.RU".



На руках ученых результаты исследования мозга (образцов тканей мозга), где отчетливо видны колонии бактерий. Это открытие было сделано в ходе сравнения мозга шизофреников и здоровых людей. С помощью электронного микроскопа в пробах выявили неустановленные объекты стержнеобразной формы. Дальнейший анализ показал факт наличия в мозге бактерий. Перепроверив все 34 образца материалов, исследователи подтвердили находку.



Не исключено, что бактерии живут в мозге человека уже давно, но выявить их до недавнего времени не представлялось возможным. Только появление высокотехнологичного оборудования позволило сделать детализированные снимки и найти бактерии.

