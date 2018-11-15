Дефицит внешнеторгового баланса Украины за 9 мес.-2018 вырос в 3,1 раза

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2018 года составило $3,45 млрд, что в 3,1 раза хуже показателя января-сентября-2017, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.



С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года дефицит составил около $2,8 млрд, или в 2,6 раза больше показателя третьего квартала прошлого года.



Согласно информации Госстата, за 9 месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг возрос на 9,3% - до $41,71 млрд, тогда как импорт - на 15%, до $45,16 млрд.



Госстат уточняет, что экспорт в страны СНГ увеличился всего на 0,9% – до $7,95 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 19,2% – до $10,05 млрд.



В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 15,6% (до $16,72 млрд) и 13,9% (до $16,71 млрд), и сальдо стало положительным.



Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в январе-сентябре этого года вырос на 61,4% – до $6,47 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 18,1% – до $4,63 млрд.



Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,63 млрд, тогда как в 2016 года внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд.

