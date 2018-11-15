Британский кабмин одобрил текст проекта соглашения с ЕС по условиям Brexit

Британский кабинет министров одобрил текст проекта соглашения с ЕС по условиям выхода из сообщества (Brexit). Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила в среду по итогам пятичасового совещания с членами правительства.



"Коллективное решение кабмина заключается в том, что правительство должно согласиться с условиями проекта соглашения по выходу из ЕС и соответствующей политической декларацией", - сказала Мэй, назвав проект принятого соглашения "лучшим, до чего можно было договориться". "Это решающий шаг, который позволяет нам двигаться вперед и добиться заключения сделки в предстоящие дни", - отметила Мэй.



В то же время она признала, что перед членами ее кабинета стоял "сложный выбор", особенно в том, что касалось темы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Вместе с тем Мэй высказала уверенность, что принятое решение соответствует национальным интересам. "Эти документы явились результатом тысяч часов переговоров, проводимых британскими официальными лицами, и очень многих встреч, которые состоялись у меня и членов правительства", - сказал премьер.



Основная интрига заключалась в том, будет ли принят документ, ставший результатом полуторагодовых усилий британских и европейских переговорщиков, или возобладает мнение министров-евроскептиков, что привело бы в Великобритании к серьезному политическому кризису и выходу страны из ЕС по жесткому сценарию, то есть без соглашения вообще. Позднее в среду свою резолюцию по проекту соглашения должен огласить комитет постоянных представителей ЕС.



Комментируя итоги совещания, политический обозреватель газеты Daily Telegraph Йоахим Дресслер заметил, что Мэй обеспечила поддержку членов кабинета министров, уточнив, что она сумела сделать это лишь "на данный момент".

