Коалиция во главе с США применила в Сирии кассетные боеприпасы

Международная коалиция во главе с США атаковала населенные пункты провинции Дэйр-эз-Зор кассетными бомбами, сообщило сирийское государственное информагентство SANA.



"Авиация международной коалиции нанесла в среду авиаудары по жилым районам в городе Хаджин и деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор с применением кассетных боеприпасов, что привело к гибели нескольких мирных жителей, еще несколько пострадали, нанесен значительный материальный ущерб домам и имуществу жителей", — сообщает агентство.



Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали более ста государств. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.



Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении коалицией США запрещенного белого фосфора, который считается оружием массового поражения.



Власти страны не раз призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.



В Пентагоне заявили, что коалиция США не раскрывает, какие именно боеприпасы применяются в Сирии, но они "соответствуют международным нормам".



В конце октября замглавы американского военного ведомства Патрик Шэнахан сообщил, что США отказались от планов запретить кассетные боеприпасы, так как это может занять "слишком много времени".

