На Киевщине пьяный "евробляхер" сбил двух детей и скрылся с места ДТП

В селе Качалы Киевской области в среду, 14 ноября, пьяный водитель совершил наезд на двух детей и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает полиция области.



Авария случилась на улице Шевченко. Автомобиль совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении.



На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, эксперты, медики. На поиски пропавшего автомобиля были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции Бородянского и соседних районов.



"Уже через несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами и характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился, однако в селе в Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторванная передняя решетка", - сообщили в полиции.



За рулем, как установлено, находился 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.



В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы - сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже госпитализирован.



По данному факту возбуждено уголовное производство. Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

