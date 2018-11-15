Ученые назвали возраст начала старения

Ученые установили по результатам эксперимента, когда начинается процесс старения человека. В итоге выяснилось, что пусковой механизм угасания как физической, так и умственной деятельности, включается в 39 лет. Об этом пишет MICEtimes.



Сопряжено начало старения с сокращением количества миелина, который защищает нервные клетки. В итоге они становятся более уязвимыми к повреждениям, что, в свою очередь, провоцирует появление возрастных заболеваний.



Главными признаками старения, которые проявляются в 39 лет, специалисты называют боль и скованность в суставах. Тревожный звоночек также - появление сложностей с использованием современных технологий.

