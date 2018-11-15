Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку, заявив, что не может поддержать предложенный премьер-министром Терезой Мэй проект сделки по условиям выхода Великобритании из ЕС. Об этом Рааб сообщил в четверг утром в своем Twitter.



"Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом", - говорится в сообщении, к которому Рааб приложил текст своего заявления об отставке.



"Я не могу поддержать предлагаемую сделку по двум причинам. Во-первых, я убежден в том, что нормативный режим, предложенный для Северной Ирландии, представляет абсолютно реальную угрозу для территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу выступить в поддержку не ограниченного по времени соглашения о режиме backstop, которое предусматривает, что наши возможности для выхода [из него] будут ограничены правом вето ЕС", - говорится в документе.



Рааб также подчеркивает, что, одобрив предлагаемое соглашение, британское правительство не выполнит обещаний, которые были даны избирателям в манифесте правящей Консервативной партии перед парламентскими выборами 2017 года. По словам британских комментаторов, решение Рааба может повлечь за собой серию других громких отставок в кабинете Мэй и серьезно ослабить позиции премьера, которая должна добиться одобрения своего проекта сделки британским парламентом.

