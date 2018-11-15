Путин: Киеву придется договариваться с "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние киевские власти не способны на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, но им придется договариваться с избранными властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



В.Путин заявил, что выборы на Донбассе были неизбежны, став реакцией населения на происходящие события. "Эти выборы были реакцией людей на то, что там происходит. Конечно, выборы были неизбежны .Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов, мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на этих территориях непризнанных республик", - сказал В.Путин на брифинге по итогам визита в Сингапур в четверг.



"До сих пор сегодняшние украинские власти не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит, даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это ключевой элемент урегулирования. Действующий президент (Украины - ИФ), к сожалению, не проявил желания и готовности к реализации Минских соглашений. … Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, а президент не вводит его в действие", - сказал В.Путин.



Он вновь заявил, что "все ждут какого-то исполнения Минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать".



По словам президента РФ, при сегодняшней власти в Киеве, "вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях". "Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну (Украину) в будущем - кто бы это ни был, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", - заявил В.Путин.



Он выразил надежду, что те, кто придет к власти в Украине, "придут к выводу о том, что другого пути кроме мирного не существует и нужно выполнять Минские соглашения".



В.Путин также заявил, что поддерживает обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом по принципу "всех на всех".



"Это правильная формула - всех на всех. Но, к сожалению, происходит нечто другое", - сказал В.Путин.



Он пояснил, что украинские власти в ряде случаев объявляют удерживаемых лиц уголовными преступниками и эти люди выводятся за рамки обмена.



"Конечно, представители Донбасса с этим не согласны, они с тем же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять", - добавил президент.



В. Путин также считает бессмысленным проведение саммита "нормандской четверки" в преддверии выборов в Украине.



"Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно, потому что вообще украинские власти сегодняшние до сих пор ничего не сделали, чтобы выполнять минские договоренности", сказал В.Путин.

