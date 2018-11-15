Германия призвала Украину закрыть сайт «Миротворец»

Немецкий МИД призвал Украину закрыть сайт «Миротворец» после того, как на нем появилось имя экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.



Тот перешел работать на российский «Газпром». И не только не скрывает, что является личным другом Путина, но и откровенно советует действующей немецкой власти меньше обращать внимание на ценности и больше сотрудничать с Москвой. А Европе - признать Крым российским, сообщает УНИАН.



Правительство Германии данную позицию не разделяет, однако появлением Шредера в списках «Миротворца» возмущено.



Украинский МИД пока на это заявление не отреагировал.

