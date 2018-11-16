Украина может рассчитывать на санкции ЕС против РФ за "выборы" в ОРДЛО - вице-премьер

Украина может рассчитывать на более жесткие санкции со стороны Европейского Союза против Российской Федерации из-за так называемых выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Такое мнение высказала УНН вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.



"Мы благодарны нашим партнерам, что они ставят этот вопрос на повестку дня, что они понимают то, насколько грубо Россия продолжает, управляя своими марионетками на оккупированной части Донбасса, нарушать международное право и любые договоренности, в частности минские договоренности, которые были достигнуты... Я рада, что наши коллеги из ЕС ставят это на повестку дня. Я надеюсь, что такое поведение России получит общее жесткое осуждение от наших партнеров. Я убеждена, что, наверное, снимается вопрос о том, что каким-то образом смягчать санкции в отношении Российской Федерации, как отдельные политики в странах-членах ЕС себе позволяли говорить. Я убеждена, что мы можем рассчитывать на более жесткие санкции со стороны ЕС в отношении Российской Федерации", - считает вице-премьер.



Климпуш-Цинцадзе отметила, что это продолжение политического давления и единства ЕС с Украиной в противодействии агрессии РФ, а также в принуждении ее, наконец, соблюдать международные правила.

