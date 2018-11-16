В Украине в ближайшие сутки похолодает, местами мокрый снег и дождь

В Украине в ближайшие сутки 16 ноября погоду южной части страны будет определять поле пониженного атмосферного давления, на остальной территории - повышенного; в большинстве областей температура снизится, особенно ночью, сообщает Укргидрометцентр. В южной части территории страны, в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, кое-где гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.



Температура в течение суток от 2° мороза до 4° тепла (в Крыму – дождь, температура ночью 0-4, днем 3-8 ° тепла).



На остальной территории без осадков; на дорогах северных и центральных областей местами гололедица; ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° мороза, на западе около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла.



В Киеве 16 ноября без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с; температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 ноября самая высокая температура днем была 18,0 ° в 2002 году, самая низкая ночью -13,4° в 1896 году.



В Украине 17 ноября без осадков, лишь в Приазовье небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, на юге 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.



В Киеве 17 ноября без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

