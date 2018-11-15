Эксперт прогнозирует падение цен на бензин и автогаз в Украине

Украину ждет снижение цен на все основные виды горючего. Снижение стоимости бензинов, дизеля и газа вызвано падением нефтяных и газовых котировок на мировом рынке.



Об этом Укринформу сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на директора группы Сергея Куюна.



"Падение цен традиционно началось с оптового сегмента. За две недели стоимость бензина в крупном опте сократилась на 6%, дизеля — на 10%", - отметили в консалтинговой группе.



На АЗС цены на горючее снизятся вслед за оптовыми, падение розничных цен на бензины уже наблюдается с 1 ноября.



"За это время крупные операторы опустили ценники на 1 грн за литр, средний же показатель по рынку составил 65 коп. за литр. Дизель начал дешеветь чуть позже — с 5 ноября, и на данный момент розничная стоимость этого вида глрючего сократилась на 55 коп. за литр", - отметили в консалтинговой группе.



Что касается газа, на данный момент среднерыночная цена на LNG почти достигает 16 грн за литр. Однако в течение недели она может снизиться до уровня 14 грн за литр. Причина падения розничной стоимости газа аналогична — с начала ноября импортная котировка на сырье обвалилась на треть.



"Конечный потребитель ощутит существенное снижение цен на горючее в течение 7-10 дней. Прогнозное падение в рознице — 1,5 грн. Но судя по мировым трендам, цена, вероятно, просядет еще больше", — добавил Куюн.



Как напомнили в "А-95", 13 ноября котировки нефти Brent обвалились до 65 дол. за барр. Такая тенденция наблюдается с начала месяца. За две недели стоимость эталонных сортов нефти упала почти на треть. При этом, средняя котировка дизеля в ЕС снизилась на 9%, а котировка бензина — на 13%.



"Это самое большое снижение с 2014 года. И украинский рынок адекватно реагирует на мировые тенденции", — добавил Куюн.



