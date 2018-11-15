Путин: до выборов в Украине бессмысленно проводить встречи в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в «нормандском формате» до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Об этом он сказал по итогам визита в Сингапур, сообщает УНИАН. «Встречаться в «нормандском формате» в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более или менее бессмысленно», - заявил Путин.

