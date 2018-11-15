Трамп раскритиковал расследование Мюллера за недобросовестный подход к следствию

Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз выступил с критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его команду в недобросовестном ведении следственных действий.



"Они не нашли никаких признаков сговора... Они кричат на людей, ужасно с ними обращаются, пытаясь добиться нужных им ответов. Им все равно, сколько жизней они разрушат", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".



"Это озлобленные люди, в том числе конфликтный Боб Мюллер, работавший на Обаму в течение восьми лет. Они даже не будут смотреть на все плохие поступки и преступления, которые совершает другая сторона", - добавил он.



"Это охота на ведьм, какую раньше Америка не видела", - заключил он.



Д.Трамп уже неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Д.Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.



Ранее в ноябре президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.



Сам Д.Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Р.Мюллера, но не хочет этого делать.

