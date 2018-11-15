Третий британский министр уходит в отставку из-за Brexit-соглашения

В правительстве Великобритании - отставка еще одного министра не согласного с проектом соглашения о Brexit



Вслед за британским министром по вопросам Brexit в четверг должность покидает министр труда и пенсий Эстер Маквей. О своем решении она сообщила в Twitter .



"Этим утром я проинформировала премьер-министра о своей отставке из ее кабинета", - сообщила Маквей.



"Соглашение, которое вы представили вчера кабинету министров, не уважает результаты референдума (о выходе Британии из ЕС, - ред.)", - пояснила министр причину сложении полномочий.



Ранее стало известно об отставке ключевого министра по вопросам Brexit Доминика Рааба . Он заявил, что не может с чистой совестью поддержать условия, предложенные соглашением с ЕС.



Из-за несогласия с проектом соглашения по Brexit об отставке в четверг сообщил также государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.



Накануне, после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit , согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне. Мэй признала, что соглашение содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию в британском обществе. В частности - вопрос Северной Ирландии.



Это решение открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского союза на внеочередном саммите ЕС , который пройдет 25 ноября.

