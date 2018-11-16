Меркель заявила, что рада прогрессу на переговорах по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что проект соглашения по Brexit может стать основой для будущего окончательного документа, регулирующего выход Великобритании из ЕС. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам заседания кабмина ФРГ.



"Это еще не окончательный документ, который одобрили 27 стран Евросоюза", - сказала она. "Я считаю, что худший вариант - это отсутствие соглашения, и эту альтернативу всегда нужно держать перед глазами", - добавила Меркель. "Следует задаться вопросом, является ли то, что мы сейчас имеем, основой [для окончательного документа]? Я надеюсь, что это сможет быть такой основой", - считает канцлер.



"Я рада, что удалось в ходе непростых переговоров распространить предложение. Теперь мы исходим из того, что проект будет обсуждаться в соответствующих органах Великобритании", - продолжала она. "Для начала я рада, что мы вчера достигли такого шага", - подчеркнула Меркель.



Еврокомиссия в среду опубликовала 585-страничный проект соглашения по Brexit. В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о поддержке этого документа ее правительством. В четверг утром главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье доложил о результатах переговоров главе Евросовета Дональду Туску, после чего было принято решение о созыве 25 ноября экстренного саммита ЕС по соглашению о Brexit. После этого документ должен быть утвержден парламентами всех 27 стран, остающихся в ЕС, и Великобритании, а также Европарламентом.



Заявление Мэй было негативно встречено в Лондоне. В четверг в знак протеста в отставку подали министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и министр по делам Brexit Доминик Рааб. Объясняя свое решение, Рааб заявил, что не может "с чистой совестью поддержать условия", предлагаемые для сделки Великобритании с ЕС.

