Депутаты Бундестага требуют от Меркель повлиять на Порошенко: «Хватит закрывать глаза на преследование оппозиции в Украине»

Депутаты Бундестага от фракции Левые Андрей Хунко и Катрин Фоглер, являющаяся к тому же заместителем председателя германо-украинской парламентской группы, призвали правительство Ангелы Меркель оказать, наконец, воздействие на руководство Украины за «произвол в отношении оппозиции». Об этом говорится в специальном обращении, размещенном на сайте Die Linke.



Поводом стало нападение на квартиру известной украинской правозащитницы Елены Бережной - руководителя Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной. Как известно, 6 ноября квартира Бережной была взломана, проведены незаконные обыски. Обыски были были произведены и у лидера «Союза Левых Сил» Василия Волги.







«Мы призываем Федеральное правительство оказать свое воздействие, чтобы произвол украинского правительства в отношении оппозиции прекратился, - говорится в заявлении. - Сразу после окончания визита Ангелы Меркель в Киев репрессии против инакомыслящих только усилились. 6 ноября 2018 года, в день 75-летия освобождения украинской столицы от фашистской оккупации, в квартирах Елены Бережной, руководителя Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, и Василия Волги, лидера «Союза Левых Сил», а также других оппозиционеров прошли обыски. Тем самым украинские власти не дали состояться запланированному Еленой Бережной возложению цветов к памятнику Ватутина в честь 75-летия освобождения Киева. Федеральное правительство должно перестать закрывать глаза на то, что правительство Порошенко использует в отношении оппозиционных сил и общественных меньшинств всё более жесткие меры. При Порошенко невозможно покончить с этим антидемократическим режимом и гражданской войной на Востоке Украины!»



По словам самой Елены Бережной, в ее квартиру ворвались сотрудники СБУ. Ее пнули ногой в живот с такой силой, что активистка упала, больно ударилась головой и получила сотрясение.

