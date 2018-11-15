Рабинович снял свою кандидатуру. Решение о едином кандидате от «Оппозиционной платформы — За жизнь» примет Стратегический совет

«Я не буду баллотироваться на пост президента. И обращусь сегодня кСтратегическому совету«Оппозиционной платформы — За жизнь», чтобы была выдвинута другая кандидатура. Это произойдет сегодня или завтра утром», — заявил 15 ноября набрифинге лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, добавив, что сейчас самое важное — спасать страну, установить мир, восстановить экономику, изменив курс нынешней власти, который привел к обнищанию населения. «Это можем сделать только мы —«Оппозиционная платформа — За жизнь», — заявил 15 ноября набрифинге лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию — и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал в эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на пост президента. И обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута кандидатура. Я хочу, чтобы все меня по-человечески просто поняли», — сказал лидер партии «За жизнь» в ходе брифинга. «Я считаю, что я сегодня сделал очень правильную вещь для своей страны, очень моральную, сильную. Я уверен в том, что мы сделаем Украину сильной».