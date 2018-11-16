Архиепископ Новокаховский Филарет опроверг сообщения о встрече с Порошенко

Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет выступил со специальным заявлением о своей верности канонической Украинской православной церкви и опроверг сообщения СМИ о своем участии в закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября в "Украинском доме".



Во вторник в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Собора епископов УПЦ, в котором, как ожидалось, примет участие Порошенко, однако он туда не приехал. В то же время пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент в этот же день вечером провел встречу с несколькими представителями УПЦ. Некоторые украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в "Украинский дом" к президенту пришли лишь три иерарха: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.



"Ознакомившись с последними толкованиями моих поступков, я осознаю, что молчать права не имею. Поэтому имею сознательно заявить следующее: я являюсь архиереем Украинской православной церкви. Им я был, им я есть и им я, с Божьей помощью, хочу быть… Я уважаю мнение каждого и считаю, что каждый имеет право мыслить так, как подсказывает ему его совесть, его вера. И прошу уважать и мое право иметь свою собственную точку зрения – не выданную мне приказу сверху, но выстраданную и осознанную", — говорится в заявлении архиепископа Филарета, опубликованном на сайте Новокаховской епархии.



При этом он попросил ему не приписывать тех мыслей и поступков, которых он не имел и не делал.



"Моя точка зрения на развитие церковных событий в Украине – церковная. И я хочу, чтобы Церковь всегда оставалась Церковью… Очень печально, что многие легко приняли на веру написанное про мой "переход в раскол", — заявил архиерей.



"Я прошу всех успокоиться и знать простую вещь: без меня, грешного, Церковь будет жить, я без Церкви – нет", — добавил он.



Собор епископов УПЦ во вторник заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

