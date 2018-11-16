Порошенко продал судостроительный завод "Кузница на Рыбальском"

Инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", сообщает в четверг агентство УНИАН.



Покупателем выступает компания "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", бенефициаром которых является украинский бизнесмен Сергей Тигипко.



Ранее пресс-служба судостроительного завода сообщила, что фонд, управляющий активами Порошенко, договорился о продаже "Кузницы на Рыбальском" украинскому покупателю и ждет разрешения антимонопольной службы. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подтвердил в соцсети Facebook, что этот фонд управляет активами Порошенко.



Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение акционеру группы "ТАС" Сергею Тигипко на опосредованное приобретение более 50% акций частного акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском".



"Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованному сторонами графику", – цитирует агентство сообщение инвестиционных фондов.



Отмечается, что подготовкой соглашения занималась международная аудиторская группа Ernst & Young.



Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

