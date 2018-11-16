Представитель Константинополя прибыл в Киев на "объединительный собор"

Представитель Константинопольской православной церкви митрополит Галльский Эммануил, который, по предварительным данным, возглавит проведение на Украине "объединительного церковного собора", прибыл в Киев, передает агентство УНН со ссылкой на информированный источник.



"Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения собора, который, ожидается, он возглавит", — цитирует агентство свой источник.



Он добавил, что обсуждается возможная дата "объединительного собора", предварительно ее определили как 22 ноября.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Синод канонической Украинской церкви и собор ее епископов заявили о незаконности вмешательства Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви, а также о том, что попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников недопустимы.

