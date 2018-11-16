Нацгвардия Украины опровергла информацию о задержании снайпера

Национальная гвардия Украины заявила в четверг, что информация о задержании правоохранительными органами их действующего снайпера не соответствует действительности.



Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что правоохранители задержали снайпера Национальной гвардии по подозрению в убийстве из снайперской винтовки участника "евромайдана", театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.



"По результатам проверки сообщаем следующее: по состоянию на 15 ноября 2018 года ни один действующий снайпер, который проходит службу в Национальной гвардии Украины, не задержан правоохранительными органами", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.



Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

