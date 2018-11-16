Лукашевич прокомментировал призыв Германии закрыть сайт "Миротворец"

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя реакцию немецкого МИД на внесение экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил, что здравомыслящие силы в Европе начинают прозревать.



Шрёдер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду". Агентство DPA со ссылкой на представителя МИД Германии сообщило, что Берлин решительным образом осуждает внесение Шрёдера в списки сайта "Миротворец". По ее словам, немецкие власти настаивают на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта.



Лукашевич заявил, что на Украине ущемляются права русскоязычного населения и нацменьшинств, ограничивается свобода слова, создаются предпосылки для раскола общества по языковому и конфессиональному признаку. Кроме того, в этих условиях участились нападения националистов на православные храмы, сопровождающиеся рейдерскими захватами церковного имущества, угрозами в адрес священнослужителей и прихожан, продолжил дипломат.



"При этом те, кто пытается привлекать внимание к этим проблемам или просто высказывает точку зрения, отличающуюся от установок Киева, в итоге оказываются в списках экстремистского сайта "Миротворец", призывающего к расправе с "врагами Украины". Но здравомыслящие силы в Европе начинают прозревать. МИД Германии на днях призвал украинские власти закрыть этот одиозный сайт", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

