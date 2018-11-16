В УПЦ ответили на обвинения в адрес Москвы о попытке поджога церкви в Киеве

Глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов назвал бредом обвинения в причастности "приспешников Москвы" в попытке поджога Андреевской церкви в Киеве.



Ранее пресс-секретарь возглавляемой Филаретом украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что в четверг утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве, никто не пострадал. По его утверждению, к этому якобы причастны "приспешники Москвы". Однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили. Полиция завела два уголовных дела по статьям "покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", личности злоумышленников устанавливаются.



"Пусть они сначала кого-то поймают, а потом уже будем обвинять. Мне кого — Филарета обвинять или Вашингтон?", — заявил Анисимов в четверг, комментируя заявление Зори о "приспешниках Москвы".



Отвечая на вопрос, связанно ли нападение с передачей церкви Константинопольскому патриархату, Анисимов сказал, что в УПЦ не будут уподобляться представителям Филарета из неканонической церковной структуры. "Ему завтра матушка Варвара пинка случайно даст, а он скажет обязательно, что это рука или нога Москвы была. Это бред", — заключил глава пресс-службы УПЦ.



Ранее, после решения Константинополя начать предоставление томоса об украинской автокефалии, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.



Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.



Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

