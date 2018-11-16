Вышел трейлер "Дамбо" о слоненке с гигантскими ушами

Режиссером фильма является Тим Бертон. Главные роли в ленте исполнили Колин Фаррелл и Ева Грин.



В Сети появился украиноязычный трейлер фильма Дамбо режиссера Тима Бертона. Производством ленты занимается киностудия Disney. Ролик появилсяна YouTube-канале B&H Film Distribution Company.



По сюжету фильма, артист Холт Фэрриер вместе с детьми Милли и Джо ухаживает за маленьким слоненком Дамбо. Вскоре он замечает, что детеныш благодаря своим огромным ушам умеет летать. Как только эта новость доходит до предпринимателя Вэндевера, он тут же решает заработать на таланте Дамбо.



В главных ролях в фильме снялись Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон и Дэнни Де Вито.



Премьера фильма состоится 28 марта 2019 года.





