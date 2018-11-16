Матери определяют личную жизнь своих детей

Дети обычно имеют такое же количество романтических партнеров, что и их матери. Причем, это работает вне зависимости от того, являлись ли дети свидетелями отношений своей матери, пишет The Daily Mail.



По словам психологов Университета Огайо, матери передают детям навыки общения, в том числе, и романтического. Смотря на мать, ребенок повторяет модель ее поведения, боится он или не боится отношений. Этот вывод был сделан по итогу наблюдения более чем за 7000 матерей и их детей. Наблюдение продолжалось минимум 24 года.



Оказалось, количество браков и партнеров-сожителей у матерей и их детей практически совпадало. Это опровергает установку, что, к примеру, девочки ищут в партнерах копию отца. На практике именно установки ее матери играют большую роль.

