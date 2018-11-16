Чувство юмора - привлекательная черта для противоположного пола

Это особенно актуально для мужчин, передает Medical Express. В целом для людей, находящихся в романтических отношениях, позитивный юмор (шутки, пытающиеся подбодрить) может повысить уровень удовлетворенности отношениями. А вот агрессивный юмор (подшучивание над партнером) производит обратный эффект.



Для людей из семейных пар характерно одинаковое чувство юмора. Но это не гарантирует высокий уровень удовлетворенности отношениями или продолжительный брак. При этом, согласно статистике, считается, что мужчина чаще проявляет себя как человек с чувством юмора. И, если в браке отмечается высокий уровень стресса, часто подшучивающий муж может повысить риск развода. А вот чувство юмора жены связано с большей стабильностью в браке, но только если шутки позволяют успокоить мужа.



По словам психологов, юмор дает возможность мужчинам дистанцироваться от проблем в отношениях, снизить их собственный уровень тревожности. Женщинам юмор позволяет создать более расслабленную атмосферу. Еще неожиданное открытие: женщины, имеющие партнера с хорошим чувством юмора, испытывают более частые и сильные оргазмы, в целом чаще вступая в интимные контакты.

