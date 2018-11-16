Вышел трейлер фильма "Пышка" с Дженнифер Энистон

В Сети появился трейлер фильма "Пышка" с Дженнифер Энистон в главной роли. Актриса исполняет роль матери тучной девушки-подростка, которую готовит к участию в конкурсе красоты. Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.



По сюжету фильма, девушка по имени Уиллоудин стесняется своей полноты. Она встречает парня, который проявляет к ней интерес, и все же не может побороть сомнения. Вопреки всему героиня решает поучаствовать в конкурсе красоты, организованном ее матерью.



В ролях в фильме также снимаются Одейя Раш, Дав Камерон, Люк Бенвард и другие. Режиссером ленты выступил Энн Флетчер.







