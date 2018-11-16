Психозы недели. День жестянщика

Хватит ныть, господа! Жара стоит – плохо, снег пошел – караул, спасайте! Отопление включили – цены зашкаливают. Выключили – страна замерзает. Надо как-то определяться: мы в Европе или где? Нецензурные рифмы неуместны. И больше позитива: 500 машин стукнулись в Киеве и 1000 по стране – надо объявлять общенациональный праздник. День жестянщика! Как раз между Хэллоуином и Черной пятницей.



Интересная у нас страна. Две недели прошло с Хэллоуина, а до сих пор празднуем. Что ни день, то чертовщина какая-то. А все потому, что мы ведем слишком вычурную хозяйственную деятельность. Только прошло бабье лето и похолодало, как в Киеве по районам началось плановое отключение воды. То, что было летом, оказалось внеплановым.



Это просто два крутых чувака Виталик К. от мэрии и Ринат А. от “Киевэнерго” выясняли, чей болт крепче. И на время переговоров отключили горожанам горячую воду. Хотя, как по мне, зачем летом горячая вода, если в Днепре +23? Помылись, постирались по старинке.



А вот сейчас, в ноябре, начали отключать по-взрослому – и холодную тоже. Чтобы проверить трубопроводы. Весной и летом не сезон был, решили сейчас. Успеть до снега. Не успели... По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киев преждевременно пришла метеорологическая зима. Бывает...



К приходу зимы ремонтные бригады из числа еще не сбежавших в Польшу сантехников как раз расковыряли в плановых местах ямы и вытащили оттуда трубы. Потом они сутки могли играть в снежки, ожидая финиша снегопада. Но на этом чертовщина не закончилась.



Вечером 13 ноября масштабный разрыв трубы с горячей водой произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Автомобиль провалился в яму с кипятком. Население прозрело, что, оказывается, горячая вода в городе есть, но она надежно спрятана под землей.



Пока латали этот прорыв, на левом берегу в районе Дарницкой площади (бывшей Ленинградской) и проспекта Воссоединения, переименованного для толерантности в Соборности, затопило территорию частного микрорайона ЖК "Комфорт Таун". Причем нормально так затопило: по выхлопные трубы малолитражек. Выкупались все – и машины, и скамейки, и мусорные контейнеры.



Вся остальная часть окрестностей в это время сидела без воды, а кое-где и без электричества. Причем среди безыдейной публики отмечались упаднические настроения и разговоры, что пока площадь была Ленинградской, а проспект Воссоединения, подземные воды из берегов не выходили



Вечер первого снежного дня завершается ледяным дождем, который ложится на снег и превращает дорогу в сплошной каток. Вопреки анонсированию очередной блокадной акции, в Киев так и не прибывают “евробляхеры”. То ли они увязли в дороге на принципиально летней резине, то ли решили, что город и без них заблокирован – ловить тут нечего

Как раз в четверг четверо неизвестных агентов Кремля такими же точно коктейлями как бы пытались поджечь памятник архитектуры XVIII века – Андреевскую церковь, которую дарят Вселенскому патриархату за томос. Причем вовремя, черти, проснулись – аккурат во время “посиделок” на Банковой по церковному вопросу

Учитывая легкий минус температуры и усиленный снегопад, 15-тысячное население микрорайона перемещалось мелкими группами в резиновых сапогах, цепляясь за ограды, фонтаны, декоративную мельницу и прочие архитектурные излишества ЖК.Вся остальная часть окрестностей в это время сидела без воды, а кое-где и без электричества. Причем среди безыдейной публики отмечались упаднические настроения и разговоры, что пока площадь была Ленинградской, а проспект Воссоединения, подземные воды из берегов не выходили.Но на этом затянувшийся общегородской Хэллоуин не закончился. В четверг, который можно назвать чистым по сравнению с дорожным коллапсом “битой среды”, очередной украинский прорыв был зафиксирован на улице Деловой (ранее Димитрова) в районе дворца “Украина”. Здесь тоже прорвало трубу с горячей водой: утром 15 ноября улицу залило кипятком и окутало "туманом”. По сведениям очевидцев, из окрестных домов выбегали счастливые жители, давно не вкушавшие радость горячей воды, и разбирали ее ведрами. Оказывая неоценимую помощь городским службам.О службах надо сказать отдельно. На пути в Европу они модернизируются и информатизируются. Если раньше течь унитазного бачка ликвидировалась звонком в ЖЭК диспетчеру тете Маше, которая из-под земли доставала сантехника дядю Колю и отправляла его на место техногенной катастрофы, то теперь звонить приходится в... рельсу.Точнее, на высокотехнологичную систему симфонического колл-центра. Почему симфонического? Потому что там можно услышать Вивальди, Штрауса, Бетховена, “Як тебе не любити, Києве мій”. Все что угодно, только не голос оператора. Говорят, что существуют несколько пенсионеров-героев, которые все-таки дозвонились. Но пока не увижу их собственными глазами – не поверю.Поэтому обычное утро европеизированного киевлянина выглядит так. Встаешь затемно от грохота и матюков за входной дверью. Это планово сломался лифт, а внутри сидит молодежная компания, возвращавшаяся с hookah-vapo-коктейльной вечеринки. Ровесники незалежности отчаянно тарабанят в двери, умоляя выпустить их ссать и блевать в домашних условиях.Но мы почти в Европе, без диспетчерской, ЖЭКа и тети Маши. Так что выпускать никто никого не собирается. Надо звонить на мэрский колл-центр 1551 или в объединенную районную диспетчерскую. И там сначала прослушать информацию о тарифах, советы, куда засовывать жалобы на отсутствие отопления, и очень важное для сидящих в лифте предупреждение – что для улучшение качества обслуживания разговор может быть записан.Казалось бы, после этого “обслуживание” должно начаться. Но нифига! Если у вас аварийная ситуация, нажмите “звездочку” и 1. Если вы застряли в лифте – “звездочку” и 2. Если вам нечего делать – “звездочку” и все кнопки вместе... Ожидайте соединения с оператором... В настоящий момент все линии заняты...И венец общения со страждущими (чтобы не забывали, где живут): “Кажуть люди, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова, як та річечка, що душа моя співає, мов сопілочка. А я просто українка, україночка!”.Понятно, что после таких “тортур” истерзанный лифт замирает неподвижно до Нового года. Тем более что электричество тоже кончилось, замкнувшись водой из "Комфорт Тауна". Причем это единственное место на три квартала, где есть хоть какая-то вода.Для полного кайфа начинает идти снег. И два пролегающих мимо шоссе замирают в ступоре в унисон со всеми улицами города. Лишь постукивание бамперов и жалобный вой полицейских сирен нарушают тишину ноябрьского утра 13-го.Ноутбук на остатках заряда доносит информацию от городских властей, что “зима приходить несподівано, а ще несподіванішим є перший сніг, перша ожеледь і з ними перші неприємності на засніженій дорозі. Особливо для автолюбителів”.Полиция сообщает, что “перші любителі літньої гуми взимку вже на власному досвіді переконалися у «безпечній» їзді в снігопад на слизькій дорозі: Гостомельське шосе, зіткнення трьох легкових автомобілів (двоє з яких на літній гумі), 4 потерпілих, травматична ампутація ноги, тривале лікування”. Похоже, от таких сообщений они ловят кайф.Еще до начала рабочего дня поступает информацию о первой сотне ДТП. День жестянщика начался... К вечеру эта цифра вырастает до 500 инцидентов – половину от всех ДТП по Украине. На автосервисах ликуют – праздник удался! Даже ежикам становится понятно, что скидки Черной пятницы не коснутся этой сферы услуг. Наоборот, особо нетерпеливые готовы доплачивать, лишь бы их подрихтовали и переобули до понедельника.Вечер первого снежного дня завершается ледяным дождем, который ложится на снег и превращает дорогу в сплошной каток. Вопреки анонсированию очередной блокадной акции, в Киев так и не прибывают “евробляхеры”. То ли они увязли в дороге на принципиально летней резине, то ли решили, что город и без них заблокирован – ловить тут нечего.В это время происходит ужасное ЧП, еще раз доказывающее, как опасно в гололед брать с собой боевую гранату: на столичной Оболони мужик погибает от взрыва Ф-1. По данным полиции, “загиблого виявив перехожий, який випадково заглянув в салон автомобілю, де був мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. Правоохоронці встановили, що загиблий жив у Києві, займався сантехнічними роботами і, зі слів рідних, вів замкнутий спосіб життя...”.Представляю себе эмоции прохожего, который в конце безумного дня почти добрался домой, в надежде укрыться от погодных катаклизмов, пусть даже без горячей воды, заранее согрелся уже в дороге, и тут – на тебе! В салоне авто взрывается граната. Говорят, нелюдимый сантехник покончил с собой. Хотя допускаю, что он просто поскользнулся, садясь в авто, и выронил гранату.Трах-бах, и на одного сантехника в Киеве стало меньше. Кто будет латать трубы? Кто даст населению горячую воду не на улицы, а в дома? И так работяг не осталось. Можно в Красную книгу заносить как редкий исчезающий вид.А тут еще и гранаты прочно вошли в моду, вытеснив «коктейли Молотова». Ну, это понятно – их неудобно носить. То на майдане было здорово – по “беркутам” и ввшникам швырять. А так – только для разжигания религиозной ненависти методом... поджигания.Как раз в четверг четверо неизвестных агентов Кремля такими же точно коктейлями как бы пытались поджечь памятник архитектуры XVIII века – Андреевскую церковь, которую дарят Вселенскому патриархату за томос. Причем вовремя, черти, проснулись – аккурат во время “посиделок” на Банковой по церковному вопросу.Слава яйцам Фаберже, творение Растрелли не пострадало. Злоумышленников тоже не задержали. Это оказалось невозможным для полиции – в центре города, на туристическом Подоле, где две улицы и сотня видеокамер. Но никто не сомневается в том, что бомбистов послал лично Путин с молчаливого согласия Трампа, полученного на парижских “гульках” по случаю Первой мировой.На таком неординарном фоне приблизилась Черная пятница – день, когда цифры на ценниках удваивают, зачеркивают и пишут обычную цену. Возле магазинов и кабаков прибрали подгнившие хэллоуиновские тыквы, освободив места для католических рождественских елок на 25 декабря. Но пока не ставили ничего, опасаясь, что толпы покупателей снесут любые декорации на пути к iPhone Xs за какие-то смешные 45999 грн.На СТО в свою очередь уверены, что борьбу за нетрудовые доходы платежеспособного населения выиграют они. И думаю, так оно и есть. До тех пор, пока в стране будет происходить обвал не цен, а экономики, асфальта, городской инфраструктуры и системы управления в целом.P.S. Пойду загляну в лифт. Узнаю, как там молодежь. Дозвонились до “звездочка”, двойка, музон? Или все еще слушают, что “душа моя співає, мов сопілочка, а я просто українка, україночка!”?