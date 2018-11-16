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- Токио будет добиваться суверенитета над частью Курильских островов в случае их передачи РФ
Токио будет добиваться суверенитета над частью Курильских островов в случае их передачи РФ
Если Россия и Япония достигнут договоренности о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан Курильской гряды, то суверенитет над ними должен будет принадлежать Японии, заявил журналистам генсек японского кабинета министров.
"Если острова Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии, она будет добиваться суверенитета над ними", - сказал чиновник.
Источник: Интерфакс-Украина
11:59