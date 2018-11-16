Россия грозит перекрыть Азовское море для Украины

Россия "буквально в минуты" способна перекрыть Азовское море для украинских судов в ответ на арест иностранных судов, заходящих в порты оккупированного Крыма. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в Facebook, передает УНН.



"Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего только она и пострадает", - отметил российский чиновник.



По его словам, блокирование Азовского моря для украинских судов может стать ответной реакцией на арест 15 иностранных судов, которые входили в порты оккупированного Крыма.



"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", - подчеркнул Клинцевич.

