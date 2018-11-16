Украина рассчитывает получить новый транш от МВФ в декабре - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новый транш по программе Международного валютного фонда (МВФ) уже в декабре.



Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству Reuters, сообщает Правительственный портал.



"Да, мы рассчитываем на транш (по программе МВФ) в декабре", - сказал Гройсман.



В четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша, до конца нынешнего года.



