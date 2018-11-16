The Washington Post: США предъявили обвинения Джулиану Ассанжу

Власти США предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.



Сведения о предъявленных обвинениях раскрыли случайно, когда помощник прокурора направил в суд документы, не связанные с Ассанжем. Позднее он уточнил, что министерство юстиции США не планировало сообщать об этом, пока Ассанж не будет арестован.



В офисе прокурора в штате Вирджиния заявили, что имя Ассанжа по ошибке попало в документы, направленные в суд.



Какие обвинения предъявили Ассанжу, не уточняется. 15 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Минюст США, предположительно, готовится предъявить ему обвинения в шпионаже.



Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. В Великобритании ему грозит уголовное преследование за нарушение условий освобождения под залог. Летом 2018 года стало известно, что власти Эквадора могут вынудить Ассанжа покинуть посольство. Сторонники Ассанжа опасаются, что его могут выдать США.

