Томосоторможение нэньки

Чем ближе сакральная дата – 22 ноября 2018 года, на которую в Украине анонсирован «объединительный съезд» трех православных конфессий (непризнанных УПЦ КП, УАПЦ и канонической УПЦ МП), призванный явить миру новую украинскую православную церковь, которая якобы и получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея, тем явственнее суть анекдота о главной причине, почему же все-таки не состоялась свадьба: невеста была вся в белом, а он вообще не хотел жениться. УПЦ КП и УАПЦ вымаливают томос, потому что в этом вопрос всеобщего признания в мировом православии.



Самозваные иерархи двух непризнанных конфессий понимают: только так можно добиться узаконивания своего статуса. А вот УПЦ МП на своем Соборе епископов 13 ноября текущего года решила: томос ей не нужен, то, как его планируют вручить в Украине, неканонично, и вообще лучше разорвать евхаристическое общение с Константинопольским (Вселенским) патриархом, чтобы не подвергать поруганию каноны и традиции православия. Согласитесь, тут все крайне определенно, четко и ясно.



Ясна и позиция самого Варфоломея. Он, как известно, недвусмысленно и выступает за то, чтобы давать томос не какой-то из конфессий, руководимых двумя иерархами, с которых анафему снял он, Варфоломей, а не материнская церковь (Русская Православная Церковь – РПЦ), а новой церковной структуре, рожденной путем упомянутого выше объединения. Варфоломей грозится, ругается, похоже, сам себя убеждает, что никто не волен диктовать ему что делать и как поступать, но тоже тормозит. Он понимает: «ереси папизма» ему могут не простить другие православные патриархи, предстоятели признанных православных церквей мира. Он – первый по чести, равный среди равных, но не более того, никому ничего диктовать и даровать на канонических территориях других церквей не имеет ни права, ни полномочий. А Украина, так уж сложилось, – это каноническая территория РПЦ. С 1686 года, когда тогдашний Вселенский патриарх передал Киевскую митрополию под Московский патриархат. Варфоломей 13 октября сего года, конечно, отменил этот акт своим решением. Но возникла другая справедливая проблема: что, какие территории считать принадлежащими Киевской митрополии? Если то, что передали в 1686 году, то это лишь малая часть территории Украиныу, без Дикого поля, Донбасса, всего юго-востока и всего того, что некогда называли Новороссией. Если претендовать на всю каноническую территории тогдашней митрополии, переданной под омофор Москвы, то придется столкнуться с интересами не только РПЦ, но и православных церквей и конфессий других стран, которые ни о каком томосе не просили.









Проекция Киевской митрополии по состоянию 1686 года на современную карту Украины и соседних стран

Обращение винницкой общественности

Как видим по этой карте, ни польские, ни белорусские православные никого ни о чем не просили. И если статус Белорусской православной церкви схож со статусом УПЦ МП, то Польская православная автокефальная поместная церковь – это самостоятельная признанная структура и упоминается в диптихах и в Москве, и в Фанаре (районе Стамбула, где обретается Варфоломей). Полякам что, тоже возвращаться под Варфоломея на основании его же решения от 13 октября? Вряд ли поляки согласятся...Но вот что самое интересное: есть проблемы с получением томоса и у тех, кто его просил. Главы УПЦ (89-летний Филарет (Денисенко), самозваный «патриарх», которого при «разанафемствовании» Варфоломеем «понизили» до митрополита) и УАПЦ (74-летний Макарий (Малетич), митрополит Киевский и всей Украины) тоже недовольны процессом томосизации. Они оба в письме Варфоломею вроде бы отказались от того, что они возглавят новую украинскую православную поместную церковь (из-за разночтений даже не буду давать ее аббревиатуру – ЕУППЦ, ЕППУЦ и т. д.). Но в руководители нового образования они прочили совершенно разных людей. Филарет – 39-летнего Епифания (Думенко), митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и Патриаршего наместника с правами епархиального архиерея, который в случае смерти Филарета без процедуры избрания автоматически станет местоблюстителем Патриаршего престола УПЦ КП.А вот Макарий действует по принципу «раз не ему, то и никому из украинцев». Он написал Варфоломею, что тот может выбрать главу новой украинской церкви из тех, кто ему мил. То есть мощно «подсуропил» и Филарету и гаранту нации, который и затеял всю эту томосизацию и имел, говорят, своего кандидата на роль томосоносителя – 56-летнего митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого). Кандидат просто шикарный и символичный: и находится в юрисдикции УПЦ Московского Патриархата, и томос жаждет, а значит, православный «автокефал-самостийнык», каких поискать. Ну, чтобы Варфоломею понравиться, а Московский патриархат позлить и на место поставить...Но вот же ж, как говорят тинэйджеры, «нарисовалось западло». Даже два.из-за неопределенной позиции самого указанного выше Симеона «и нашим и вашим, верность и томосу, и материнской церкви» его решили укрепить в вере и направить в родной Виннице – на экстренном собрании духовенства города при участии игумена мужского монастыря и игумений двух женских монастырей епархии, всего 42 человека. Эти люди в спецобращении заявили: «Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви. Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и заявляет поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию».Кроме того, духовенство Виннитчины и представители верующих предложили Симеону созвать общее собрание всей Винницкой епархии на 19 ноября с тем, чтобы «общеепархиальным голосованием поддержать решения (архиерейского собора) и явить всецерковное единство перед лицом будущих испытаний». А если нет, то некоторые участники собрания сообщили газете «Страна.ua», что вообще настроены прекратить поминовение своего митрополита Симеона на службе.заосторожничал сам томосодаритель Варфоломей и послал в Киев митрополита Галльского Эммануила, православного митрополита Франции, подчиненного Вселенскому патриархату. Якобы чтобы возглавить проведение «объединительного собора» относительно создания новой церкви «под томос» 22 ноября. Но не факт, что «объединительный съезд» состоится в указанное время, о чем уже говорят в непризнанной УПЦ КП. А посему вполне вероятно, что Эммануил прибыл в Киев не так помогать и возглавлять, как проверить и узнать, что почем и не попадет ли Варфоломей впросак, если поторопится с томосом. А тут еще украинские СМИ верноподданнически, но тупо растрезвонили, что московские диверсанты бросили два «коктейля Молотова» в Андреевскую церковь, переданную в пользование Варфоломею, и страшно повредили представителя УПЦ КП, который, похоже, и собирался внутриутробно «пользовать» эти «коктейли», представляющие собой две разбитые бутылки вина с закупоренными горлышками. Но разбил нечаянно. А виноваты Москва и Владимир Путин, как известно, не поощряющий пьянство...Но то такое. Гораздо важнее, что, похоже, остались лишь два непреклонных сторонника томоса. Это гарант нации и спонсор-провайдер, заказчик идеи томоса – внешние кураторы из США. Посольство этой страны страшно заклеймило инцидент с «коктейлями» на ступенях Андреевской церкви, увидев в нем не алкоголизм отдельных служителей господа, а «руку Москвы» (интересно, с чего бы она так дрожала, что выронила бутылки, разбившиеся о ступеньки?). «Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений», – заявили в посольстве. А могли бы пойти еще дальше – призвать к запрету наливаек вблизи храмов, чтобы черти по стенам не бегали, а путинские конно-подводные буряты не бередили растревоженную душу любителям томоса...Но гарант нации готов на все, чтобы томос был. Он даже призвал своего соратника по Виннице, упомянутого митрополита Симеона стать «правой рукой» главы новой церкви в Украине. А ведь Симеон уже, похоже, примерил патриарший (митрополитский) наряд главного томосоприобретателя. И в интервью «Укринформу» уже поведал, что всю жизнь мечтал именно о томосе. Учился в Москве, в УПЦ МП рос, а томосом бредил, потому что, как говорится, бывает такое. «Процессы, которые происходят сегодня внутри Украинской православной церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления архиерейского Собора – это, по моему мнению, еще одна попытка затормозить процесс предоставления автокефалии и создание поместной православной церкви в Украине. С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия», – карьерно очень своевременно сказал он.А ему в начальники могут подсунуть... Гечу. То есть 44-летнего архиепископа Телмесского Иова (в миру Гечу), представителя Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей, доктора богословия, профессора института высших исследований в области православного богословия при Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария) и Парижского католического института и т.д. и т. п. Этот архиерей для современной Украины, выбравшей безвиз и «СУГС!», всем хорош. И выходец из украинских эмигрантов в Канаде, впитавших идеи Степана Бандеры с молоком матери и кленовым сиропом на рубке тамошнего леса. И карьеру в Константинопольском патриархате сделал блестящую. И православный «папизм» его не пугает – он уже заявлял публично, что его шеф Варфоломей может все, и карать, и миловать и даже Патриархию с автокефалией у Москвы и РПЦ отобрать. И сам прошел путь вместе с Канадской православной церковью от непризнания к официальному статусу под омофором Варфоломея, который только в 2009 году принял канадских православных в свою юрисдикцию и таким образом легализовал в православном мире.И – это очень немаловажно! – Иов (Геча) тесно контактирует «по службе» и с Московским Патриархатом (член комиссии по взаимоотношению с МП). И с Папой Римским (с 2016 года Иов – сопредседатель православно-католической комиссии по богословскому диалогу, а Папа Римский Франциск лично поздравлял его с этой должностью). А чтобы лучше, видимо, знать новое «место окормления» в Киеве, Иов стал членом Киевского религиозно-философского общества и Общества восточной литургии. Похоже, готовился.Вот, собственно, такие дела сегодня творятся в украинском православии. Кто-то стоит в крепости веры, кто-то хочет ее, эту твердость, поколебать. А кто-то и вообще готов на «кадровые взятки» Вселенскому патриарху Варфоломею, чтобы только побыстрее «отомоситься» и выполнить заказ. А Варфоломей, по данным некоего источника из его кругов, пообщавшегося с журналистами РИА «Новости», готов даже передать томос главе УПЦ МП... митрополиту Онуфрию. Как главе единственной канонической церкви. «Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что считает (нужным. – Авт.)», – рассказал источник. И с Варфоломея станется: он и внешний заказ выполнит (томос даст и поможет гаранту нации типа последнюю духовную скрепу с Россией порвать), и каноны никакие не порушит, привечая раскольников, и от обвинений в «ереси папизма» типа увильнет. Ну, как бы увильнет: УПЦ МП о томосе его, как известно, не просила. Более того, разорвала с ним евхаристическое общение вслед за РПЦ. Но что не сделаешь, когда заказ жмет, деньги скорее всего уплачены, а клиенты сучат ножонками и ручонками?...Вот потому-то «томосоодарение» нэньки зависло и даже тормозится. Люто тормозится. Но все еще может быть. И съезд состоится (даже 22 ноября), и Варфоломея могут пригнать в Киев 13 декабря лично томос вручать, если найдут или определятся кому. В Украине уже давно не обращают внимания на мнение народа. И вообще, и православного в частности. Ну так как-то сложилось, что демократия расцветает без участия демоса, превращенного в нацию, которая в поисках своей истории покопалась в прошлом и узнала, что она – древнешумерская. А с такой нацией не то что томос получать – горы можно свернуть. Особенно лишившись помощи психиатров. А Господь Бог все видит – на него и надежда...