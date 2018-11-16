Какие бывают насадки для мясорубок

А вы знали, что современная мясорубка способна заменить целый кухонный комбайн? Она занимает гораздо меньше места, стоит дешевле, и выполняет половину функций громоздкой махины. Мясорубка не замесит тесто, но нарежет продукты разными кусочками, натрет сыр, выдавит сок. Главное, правильно ухаживать за ножами, шнеками и решетками. Кстати, режущие запчасти, любая муфта или шестерня для мясорубки доступны вот здесь.



Популярные насадки для мясорубок



Барабанчик-терка. Терки бывают крупные, средние и мелкие в зависимости от необходимого помола. Справится с буряком, яблоками, морковкой, сыром. Бренды от Orion, Saturn, Liberty, Redmond до Bosch, Kenwood, Zelmer, Moulinex выпускают такие насадки для своих мясорубок.



Для некоторых моделей мясорубок Moulinex продаются терки для льда и шоколада. Отверстия в таких барабанчиках прямоугольные и широкие.







У барабанчика для сыра и дерунов отверстия круглые и зубчатые. Такие насадки встречаются у мясорубок Bosch, Gorenje, Moulinex, Zelmer, Эльво, Белвар.



Барабанчик-шинковка легко справиться с капустой. От хозяйки требуется разрезать кочан на крупные части, а с остальным справиться мясорубка. Такие барабанчики бывают двух видов — для нарезки тонкими и толстыми ломтиками. Шинковка, несмотря на свою полезность есть не у всех брендов. Из бюджетных мы нашли их у Белвар, Эльво, Orion. Из тех, что подороже — Zelmer, Bosch, Moulinex.



Все эти насадки для мясорубки продаются в Сервис-Маркет, а посмотреть варианты можно на сайте компании.



Барабанчик-ломтерезка нарежет любимую колбаску идеально ровными кусочками.



Кстати, о колбаске и кеббе. Большинство популярных брендов предоставляют всем любителям возможность сделать колбасу дома. Для этого они выпускают специальные насадки, похожие на дудочки. Если вы тоже любитель домашних вкусностей, — Эльво, Белвар, Saturn, Redmond, Aurora, Liberty, а также Zelmer, Moulinex, Kenwood, Bosh, Gorenje и Braun — для вас.



Насадка для нарезки кубиками поможет измельчить целые горы салатов к приходу гостей. Все, что требуется от хозяйки — добавить соус или другую заправку. Правда, выпускает такую насадку далеко не каждый производитель. Мы нашли Zelmer и Moulinex.



Компания Moulinex порадовала сладкоежек и выпустила насадку для формирования фигурного печенья.



