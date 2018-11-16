В Киеве педагогам училищ и техникумов в четыре раза срезали надбавки к зарплате

В Киеве педагогам высших учебных заведений I-II-го уровня аккредитации (колледжи, техникумы, училища) с сентября максимально урезали надбавки к зарплате. Об этом сообщили сразу несколько источников в руководстве учебных заведений столицы, пишут Украинские новости.



Так, заместитель руководителя одного из колледжей столицы сообщила, что учебное заведение получило письмо от департамента образования КГГА, согласно которому надбавка всем педагогам за престижность и интенсивность труда снижена с 20% до 5% с сентября. "Нас поставили перед фактом, что с сентября наши надбавки урезаются до минимума. А это была существенная сумма для педагогов - порядка 1 -1,5 тыс. гривен. Официальное объяснение - мало денег в бюджете", - сказала она. По ее словам, такое же урезание надбавок произошло не только в колледжах, но и в школах Киева.



В свою очередь, Киевская городская государственная администрация заявляет, что такая ситуация сложилась из-за недостаточного размера образовательной субвенции, выделенной Кабинетом Министров. "В прошлом году при принятии бюджета было указано, что колледжи, то есть вузы I-II аккредитации, передаются в управление местных органов власти. То есть нам их передали, но у нас согласия не спрашивали и никто нам не дал средств на них финансирование. Поэтому на сегодня мы финансируем их минимально, фактически только зарплату, как защищенную статью расходов.Но денег на содержание этих вузов у нас не было заложено, потому что это была компетенция государства", - сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.



По ее словам, субвенции Кабмина не хватает даже не выплату зарплат учителям школ, и Киевсовет вынужден выделять на это средства с других городских программ. "Если бы у города были эти средства, мы б их направили, но так как этих денег нет, а нам государство в приказном порядке передало эти заведения на финансирование. Более того, эти заведения еще не перешли к нам в коммунальную собственность и это не позволяет нам планировать не только зарплаты на следующий год, но и содержание этих вузов, их ремонт", - отметила Старостенко.



Она также подтвердила, что студенты колледжей и ПТУ с июля вообще не получают стипендию именно из-за отсутствия средств в горбюджете. Старостенко отметила, что Кабмин и Министерство образования отказывается идти на компромисс с местными властями и увеличивать субвенции на образование.



Напомним, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства образования и науки на 13,7% до 110,7 млрд гривен в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

