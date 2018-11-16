Гройсман анонсировал закупку сжиженного газа у США

Украина заинтересована в проектах поставки сжиженного газа и угля из других стран-партнеров, прежде всего США, пока не покроет дефицит ресурсов собственными ископаемыми. Об этом заявил в интервью Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Сжиженный газ является очень интересным для Украины. Мы обсудили весь спектр нашего сотрудничества в энергетическом секторе.

Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока мы не покроем внутренний дефицит", - сказал Гройсман.



Он подчеркнул, что правительство взяло за цель достичь полной энергонезависимости - по всем видам топлива. Однако ее достижение требует времени. И пока прорабатываются все механизмы выполнения поставленных задач, Украина будет пользоваться предложениями партнеров - прежде всего ЕС и США - по поставке газа и угля.



Как отметил премьер-министр, детали такого сотрудничества обсуждались во время недавнего визита министра энергетики США Рика Перри в Киев.

