Sky: тори получили достаточно голосов, чтобы попытаться отстранить Мэй

Группа евроскептиков в правящей Консервативной партии Великобритании получила достаточную поддержку для того, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэй.



Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.



По словам его источника в парламенте, проведение голосования по вотуму в ближайшее время "весьма вероятно". В резиденцию главы правительства вызваны парламентарии, отвечающие за партийную дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам.



Согласно уставу правящей Консервативной партии, процедура запускается в том случае, если 15% парламентариев-тори (48 человек) направляют главе комитета письма об утрате доверия к премьеру.



