Во Львовской области горняки перекрыли трассу, требуя выплаты зарплат

Около 80 шахтеров в пятницу заблокировали международную трассу "Львов — Рава-Русская" во Львовской области с требованием погасить задолженность по заработной плате, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя областного управления Национальной полиции Украины.



По данным агентства, шахтеры переходят дорогу по пешеходному переходу. Горняки утверждают, что им не полностью выплачена зарплата за сентябрь, сумма задолженности составляет более 20 миллионов гривен (720 тысяч долларов).



На место прибыли полицейские, они ведут переговоры о разблокировании трассы.



В начале ноября около 500 шахтеров блокировали движение в центре Львова с требованием погасить задолженность по заработной плате.



Накануне глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области уже 29 дней не поднимались на поверхность, также требуя погасить задолженность по зарплате.



Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

