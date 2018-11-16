МИД РФ: Москва продолжает работать над возвращением беженцев в Сирию

Российские дипломатические учреждения и представительства продолжают активную работу по мобилизации международных усилий по содействию возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания. Об этом в пятницу заявил представитель МИД РФ Бехбуд Алякбаров.



"Не прекращаются усилия по налаживанию межсирийского диалога и подготовке к формированию конституционного комитета Сирии. Продолжается подготовка к проведению Международной конференции по беженцам, обсуждаются детали с ее потенциальными участниками. Активизирована работа с международными организациями по их привлечению к участию в конференции и возможным подключениям неправительственных организаций разных стран к облегчению их нынешнего положения", - сообщил дипломат на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в арабскую республику.



"В тоже время ряд западных столиц по-прежнему демонстрирует неготовность заниматься практическими вопросами содействия в восстановлении Сирии и скорейшем возвращении беженцев, по крайней мере, до планируемых в этой стране выборов. Дело в том, что резолюция 2254 СБ ООН предусматривает необходимость участия в них всех обладающих избирательным правом граждан Сирии, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами. Похоже, что имеются намерения использовать беженцев, а их несколько миллионов, в качестве электорального ресурса для продвижения устраивающих Запад кандидатов", - отметил представитель МИД.



"Другими словами, речь идет о попытке добиться изначальной цели, которую преследовали западники в Сирии - ухода [президента Сирии] Башара Асада. Рассматриваем это в качестве одной из причин отсутствия с их стороны реального содействия возвращению беженцев, - указал Алякбаров. - Между тем для соседних с Сирией государств присутствие миллионов сирийских беженцев является тяжелым бременем для экономики и социальной сферы, равно как и для соблюдения этноконфессионального равновесия".



По его словам, "правительства этих стран активно ищут пути обеспечения финансирования возвращения беженцев со стороны международного сообщества". "Рассматриваются варианты привлечения ооновских организаций, прежде всего, Управления верховного комиссара ООН по беженцам, к практической работе, в частности, в виде составления "Карты районов происхождения беженцев с оценками ущерба и расчетами средств, необходимых для восстановления", - подчеркнул дипломат.

